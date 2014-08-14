Обращение Собора Епископов УПЦ к Президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины (укр.)

Висловлюючи належну повагу до Вас і бажаючи Божої допомоги у Вашому високому служінні, повідомляємо Вам, що 13 серпня 2014 року в Києво-Печерській Лаврі відбувся Собор Єпископів Української Православної Церкви. Складаємо Вам подяку за Ваше привітання до учасників Собору, за Вашу увагу до цієї важливої події в житті нашої Церкви.

Роботу Собору було розпочато з молитви за упокій душі Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира. Собор прийняв низку постанов про вшанування пам’яті спочилого. Зокрема, Собор вирішив звернутися до Київської міської влади з пропозицією назвати іменем Блаженнішого Митрополита Володимира одну з вулиць (площ) міста Києва і встановити в українській столиці пам’ятник Його Блаженству. Просимо Вашого сприяння у здійсненні цих ініціатив.

Головним діянням Собору Єпископів стало обрання нового Предстоятеля Української Православної Церкви. За результатами таємного голосування Митрополитом Київським і всієї України було обрано Високопреосвященнішого Онуфрія, митрополита Чернівецького і Буковинського.

Робота Собору пройшла в конструктивній братній атмосфері. Обрання нового Предстоятеля Церкви стало вільним волевиявленням українського єпископату.

Урочисту інтронізацію новообраного Митрополита Київського і всієї України призначено на 17 серпня 2014 року. Ми запрошуємо представників державної влади взяти участь у цих урочистостях.

На інтронізацію нового Предстоятеля Української Православної Церкви очікується прибуття до Києва представників Помісних Православних Церков з різних країн світу. Ми просимо сприяння з боку органів державної влади в організації достойного прийому на Українській землі цих високоповажних гостей.

Ми висловлюємо сподівання, що конструктивна взаємодія між Українською Православною Церквою та Українською державою триватиме і в майбутньому.

Ми підносимо молитви за припинення кровопролиття на Українській землі, дарування миру і збереження Єдиної Соборної України.

Від імені Собору єпископів Української Православної Церкви

+ОНУФРІЙ,

ОБРАНИЙ МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ