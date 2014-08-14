Постановление Собора Епископов УПЦ «О внутренней жизни Украинской Православной Церкви» от 13 августа (укр.)

1. Собор Єпископів Української Православної Церкви, що зібрався у Святій Успенській Києво-Печерській Лаврі, підносить молитовну подяку Господу нашому Іісусу Христу за Його милість до нашої Святої Церкви. Із Божою допомогою Українська Православна Церква здійснює свою спасительну місію, дбаючи про зміцнення віри та розвиток духовності в українському народі. Собор Єпископів висловлює подяку усім клірикам, ченцям та мирянам, трудами яких наша Церква постійно несе Євангельське свідчення сучасному світу.

2. Сьогодні, в 40-й день від кончини Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Володимира, ми разом з усім Світовим Православ’ям молитовно вшановуємо пам’ять цього видатного церковного ієрарха та громадського діяча, вірного патріота своєї Батьківщини. Протягом двадцяти двох років, коли Його Блаженство стояв на чолі нашої Церкви, відбулося справжнє духовне відродження України. Збудовано тисячі храмів та монастирів, канонізовано більше 250 святих, відкрито нові духовні та богословські навчальні заклади, створено сотні церковних засобів масової інформації. Закликаємо усіх єпископів, духовенство, ченців та мирян підносити щирі молитви за спокій душі Блаженнішого Митрополита Володимира. Віримо, що Господь прийняв його в обителі праведників.

3. Із метою гідного вшанування пам’яті спочилого Предстоятеля Української Православної Церкви ми звертаємося до керівництва Української держави та до влади міста Києва з пропозицією назвати іменем Блаженнішого Митрополита Володимира одну з вулиць (площ) української столиці та встановити у Києві пам’ятник Його Блаженству. Священному Синоду доручаємо розробити умови конкурсу на проект пам’ятника Його Блаженству.

4. Синодальному видавничому відділу та Київській духовній академії Собор Єпископів доручає під наглядом Священного Синоду підготувати та видати повне зібрання трудів Блаженнішого Митрополита Володимира.

5. Вшановуючи постійні зусилля Його Блаженства, спрямовані на відродження та розвиток духовних навчальних закладів, Собор визначив заснувати Синодальну стипендію імені Блаженнішого Митрополита Володимира для кращих студентів Київської духовної академії і семінарії. Ми доручаємо Священному Синоду найближчим часом створити положення про таку стипендію.

6. Ми схвалюємо роботу Священного Синоду та Синодальних установ у період з моменту проведення останнього Собору Єпископів Української Православної Церкви (8 липня 2011 року).

7. Собор Єпископів затверджує рішення Священного Синоду Української Православної Церкви про створення Балтської, Бориспільської, Вознесенської, Ізюмської, Могилів-Подільської, Ровеньківської, Роменської та Феодосійської єпархій.

8. Собор Єпископів вважає невідкладним завданням Української Православної Церкви докласти реальних зусиль для подолання церковних розділень в Україні. Ми знов і знов підкреслюємо, що подолання розколу має відбуватися виключно на основі церковних канонів та без втручання в цей процес політичних чинників. Подолання церковних розділень в Україні є заповітом, який залишив нам Блаженніший Митрополит Володимир, і ми маємо цей заповіт виконати.

9. Сьогодні на території України тривають військові дії. Кожного дня ми чуємо про нові жертви як серед українських військових, так і серед мирного населення Донецької і Луганської областей. Закликаємо всіх, хто незаконно узяв до рук зброю, скласти її та шукати шляхів мирного вирішення конфлікту. Місія Церкви полягає в примиренні людей з Богом та один з одним.

10. Ми висловлюємо занепокоєння тим, що в зоні військових дій регулярно фіксуються факти насильства щодо церковних служителів. Це несе загрозу порушення міжконфесійного та міжрелігійного миру в Україні. Висловлюємо співчуття родинам та близьким усіх православних священиків та служителів інших християнських конфесій, які загинули або постраждали під час військових дій. Закликаємо органи державної влади до неупередженого розслідування усіх випадків насильницьких дій проти служителів християнських церков та інших релігійних організацій.

11. Собор Єпископів вважає за необхідне посилити роботу зі збору гуманітарної допомоги мирним жителям, військовослужбовцям та постраждалим у Донецькій та Луганській областях. Ми також закликаємо єпархіальних архієреїв дбати про надання належної духовної підтримки вимушеним переселенцям зі східних регіонів, які опинилися на території їхніх єпархій. Церква має активно включитися в соціальну роботу, спрямовану на створення належних умов для життя вимушених переселенців.

12. Собор Єпископів з жалем констатує, що у період підготовки до обрання нового Предстоятеля з боку окремих засобів масової інформації було розпочато брудну кампанію проти Української Православної Церкви, під час якої суспільству систематично подавалася неправдива та викривлена інформація про внутрішнє життя Церкви. Вважаємо, що такі дії журналістів не лише не відповідають вимогам професійної етики, але й несуть у собі загрозу міжконфесійному миру в країні. Закликаємо засоби масової інформації з максимальною відповідальністю ставитися до висвітлення подій церковного життя. Українська Православна Церква відкрита до конструктивної співпраці зі ЗМІ заради збереження духовних та культурних цінностей українського народу, ствердження моралі та розвитку інститутів громадянського суспільства.

Прикликаємо Боже благословення на усіх вірних Української Православної Церкви та на боголюбивий народ України.

ОНУФРІЙ, ОБРАНИЙ МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ

Члени Президії Собору Єпископів:

АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕСЬКИЙ І ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ

ЛАЗАР, МИТРОПОЛИТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ І КРИМСЬКИЙ

ІЛАРІОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦЬКИЙ І МАРІУПОЛЬСЬКИЙ

ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВИШГОРОДСЬКИЙ І ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ

АНТОНІЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ І БРОВАРСЬКИЙ

МАРК, АРХІЄПИСКОП ХУСТСЬКИЙ І ВИНОГРАДІВСЬКИЙ

МИТРОФАН, АРХІЄПИСКОП ЛУГАНСЬКИЙ І АЛЧЕВСЬКИЙ

СЕРГІЙ, МИТРОПОЛИТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ І КРЕМЕНЕЦЬКИЙ

МИТРОФАН, АРХІЄПИСКОП ГОРЛІВСЬКИЙ І СЛОВ’ЯНСЬКИЙ

ПАНТЕЛЕІМОН, ЄПИСКОП ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ І КОЛОМИЙСЬКИЙ