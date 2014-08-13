Митрополит Онуфрий призывает к миру и видит Украину соборной, мощной и обновленной

Избранный сегодня Предстоятелем Украинской Православной Церкви митрополит Киевский Онуфрий призывает паству к миру и видит Украину соборной, красивой и обновленной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом митрополит Онуфрий заявил журналистами во время пресс-конференции после молебна в Киево-Печерской лавре.

«Мы молимся Богу, чтобы Господь дал тем людям, которые воюют сегодня, дух мира, чтобы они поняли, что убивать друг друга - это не заповедь Божия. К миру призывает нас Господь, и мы должны быть сынами мира... Наши общие пожелания были в том, что мы хотим видеть нашу Украину соборной, красивой, мощной и обновленной», - сказал митрополит Онуфрий.

Митрополит Онуфрий выразыл благодарность властям от имени Архиерейского Собора за то, что было сделано все необходимое, чтобы «этот Собор не был обеспокоен никакими обстоятельствами, чтобы мы могли в мире решить свои проблемы».

«И Собор молится за нашу власть, чтобы Господь помог в это время найти пути для установления мира на нашей земле и для улучшения благосостояния нашего народа», - добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов, митрополит Онуфрий отметил, что вопрос возможности объединения УПЦ и УПЦ КП также обсуждался во время Собора.

«И этот вопрос обсуждался, мы всегда были и остаемся открыты для диалога между различными ветвями Православия, и хотим, чтобы было объединение. Но у нас есть свои принципы - это каноны Святой Православной Церкви, и объединение может быть только по этим канонам. Никакие другие аргументы не могут быть достаточными для нашего объединения. Мы будем общаться с нашими православными братьями, будем искать пути, думаю Бог нам поможет в этом».

Относительно отношений с Русской Православной Церковью митрополит Онуфрий сказал: «Мы будем строить отношения на тех канонических началах, правилах, которые есть в нашей Церкви, по которым мы сегодня живем. Мы независимы в управлении, самостоятельности и мы осуществляем свое служение, учитывая только наши внутренние реалии».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 августа, Собор епископов Украинской Православной Церкви, который состоялся в Киево-Печерской лавре, избрал митрополитом Киевским, Предстоятелем УПЦ митрополита Онуфрия.

Интронизация Предстоятеля УПЦ состоится 17 августа.