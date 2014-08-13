Избрание митрополита Онуфрия укрепляет надежду на мир, считают в РПЦ

Председатель Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви Владимир Легойда назвал избрание митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия митрополитом Киевским и всея Украины примером внутрицерковного единства. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

Владимир Легойда выразил надежду на то, что "новый Предстоятель поведет Украинскую Церковь по пути служения миру на украинской земле".

"Патриарх Кирилл направил митрополиту Онуфрию свои поздравления в связи с избранием его Предстоятелем Украинской Православной Церкви. Мы верим, что избрание митрополита Онуфрия послужит установлению долгожданного гражданского мира, окажет целительное воздействие на украинское общество. Во-первых, потому что речь не о механическом голосовании, а об изволении Духа Святого, а, во-вторых, потому что выбор был сделан совершенно свободно, без давления с чьей бы то ни было стороны", - заявил представитель Церкви.

Легойда напомнил, что Украинская Православная Церковь является крупнейшей христианской конфессией на территории Украины, объединяющей миллионы православных верующих как на востоке, так и на западе страны.

"Украинская Православная Церковь вместе с украинским народом проходит через все испытания последних месяцев, призывая к миру и согласию всех, вразумляя тех, кто считает возможным идти на своих братьев с оружием в руках", — подчеркнул председатель СИНФО.

"До сих пор единственной силой, не занимавшей чью-либо сторону в гражданском противостоянии на Украине, оставалась именно Украинская Православная Церковь. Думаю, митрополит Онуфрий продолжит мудрую политику своего предшественника, блаженнопочившего митрополита Владимира. Ведь только так можно сплотить украинский народ и перейти от противостояния к миру», — заключил В.Легойда.

Согласно Уставу Русской Православной Церкви Предстоятель Украинской Православной Церкви избирается украинским епископатом и благословляется Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.