Митрополит Онуфрий стал Предстоятелем Украинской Православной Церкви

Митрополит Онуфрий стал Митрополитом Киевским, Предстоятелем Украинской Православной Церкви.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня, по итогам Собора епископов Украинской Православной Церкви, который состоялся в Киево-Печерской лавре.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Трапезной палате храма Антония и Феодосия Печерских состоялся Собор епископов УПЦ, на котором присутствовали 82 иерарха УПЦ, из которых 52 правящие, 22 викарные, и 8 (из 9) заштатных.

Голосование проходило тайно, в два тура: в первом туре из 74-х епископов были определены три кандидатуры, а во втором туре из этих трех кандидатур был избран Предстоятель УПЦ.

Полноправным Предстоятелем Украинской Православной Церкви новоизбранный Киевский митрополит станет после получения благословенной грамоты от Московского патриарха и после торжественной интронизации, которая состоится 17 августа.

Справка УНИАН. Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Орест Владимирович Березовский) родился 5 ноября 1944 года в селе Корытное Вашковецкого, в сегодня Выжницкого, района Черновицкой области в семье священника. В 1961 году окончил среднюю школу. В течение 1962-1964 гг. учился в Черновицком техническом училище, потом работал в строительных организациях Черновцов. В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого университета. В 1969 году после третьего курса университета был зачислен на второй курс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году.

18 марта 1971 года принял монашеский постриг. 20 июня того же года монаха Онуфрия рукоположили в сан иеродиакона, а 29 мая 1972 года - в сан иеромонаха. В 1980 году был возведен в сан игумена. 28 августа 1984 года назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (станция «Переделкино» Московской области). С 28 июня 1985 года - благочинный Московской Троице-Сергиевой Лавры. На Рождество 1986 года возведен в сан архимандрита. В 1988 году окончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия. С 1988 года - наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, прослужил до ноября 1990 года. 9 декабря 1990 года хиротонисан в епископа Черновицкого и Буковинского. В 1994 году возведен в сан архиепископа, в 2000 г. - в сан митрополита. Решением Священного синода УПЦ от 24 февраля 2014 года был избран Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры.