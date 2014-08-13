Глава УПЦ КП запретил своим клирикам пытаться провести молебен на территории Киево-Печерской лавры в день Собора УПЦ
14:43, 13 августа 2014Православие
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С целью избежания конфликтов и провокаций глава УПЦ КП патриарх Филарет запретил кому-либо из числа клириков УПЦ Киевского Патриархата пытаться провести 13 августа, в день Собора епископов УПЦ, молебен на территории Киево-Печерской лавры.
По этом сообщает пресс-центр УПЦ КП.
В частности, в УПЦ КП получили информацию о намерении отдельных клириков Киевского Патриархата протоиерея Сергея Ткачука и священника Павла Добрянского - провести 13 августа, в день Собора епископов УПЦ, молебен на территории Киево-Печерской лавры,
"В случае их попыток нарушить распоряжение патриарха они будут запрещены в священнослужении", - подчеркивают в УПЦ КП.
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