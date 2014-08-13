В Киево-Печерской лавре начался Собор епископов УПЦ по избранию нового Предстоятеля

В Трапезной палате храма Антония и Феодосия Печерских начал работу Собор епископов Украинской Православной Церкви.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, перед началом Собора Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Ануфрий у сослужении иерархов УПЦ – участников Собора епископов, отслужил молебен в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

После молебна иерархи Церкви крестным ходом в богослужебных облачениях перешли в Трапезную палату храма, где начал работу Собор.

«Заседание началось молитвой призывания Святого Духа и заупокойной литией по почившему Предстоятелю Украинской православной церкви Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всей Украины Владимиру», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Соборе епископов присутствуют 82 иерарха УПЦ, из которых 52 правящие, 22 викарные и 8 (из 9) заштатные.

После доклада Местоблюстителя Собор епископов должен избрать рабочие органы Собора, утвердить регламент и процедуру избрания Предстоятеля УПЦ.

После решения организационных вопросов состоится избрание нового Предстоятеля Украинской Православной Церкви.