Почти 300 работников милиции обеспечивают порядок возле Киево-Печерской лавры, где проходит Собор УПЦ

Почти 300 работников столичной милиции обеспечивают порядок возле Киево-Печерской лавры, где в Трапезном храме проходит Собор епископов Украинской Православной Церкви, на котором изберут Предстоятеля УПЦ.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

В милиции сообщают, что на мероприятие прибыли около ста граждан, которые выражают противоположные по содержанию пожелания относительно деятельности следующего Предстоятеля. С целью избежания столкновений между группами прихожан милиция выставила разделяющий их кордон. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.