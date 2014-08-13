Почти 300 работников милиции обеспечивают порядок возле Киево-Печерской лавры, где проходит Собор УПЦ
14:11, 13 августа 2014Православие
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Почти 300 работников столичной милиции обеспечивают порядок возле Киево-Печерской лавры, где в Трапезном храме проходит Собор епископов Украинской Православной Церкви, на котором изберут Предстоятеля УПЦ.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.
В милиции сообщают, что на мероприятие прибыли около ста граждан, которые выражают противоположные по содержанию пожелания относительно деятельности следующего Предстоятеля. С целью избежания столкновений между группами прихожан милиция выставила разделяющий их кордон. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.
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