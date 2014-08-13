Патриарх Кирилл сегодня молится об избрании достойного кандидата на Киевскую митрополичью кафедру

13 августа в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, Патриаршего и Синодального духовно-административного и культурного центра Русской Православной Церкви на Юге России Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес сугубую молитву в связи с открытием в Киево-Печерской лавре Собора епископов Украинской Православной Церкви.

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, Предстоятель Русской Православной Церкви молился о ниспослании сугубой помощи Божией на труды Собора и об избрании достойного кандидата на Киевскую митрополичью кафедру.

Также сегодня на 40-й день кончины Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, Патриарх Кирилл совершил панихиду по новопреставленному Предстоятелю Украинской Православной Церкви.