Сегодня в Украинской Православной Церкви изберут нового Предстоятеля

Сегодня проходит Собор епископов Украинской Православной Церкви, на котором выберут Предстоятеля Церкви.

Интронизация нового главы Церкви состоится 17 августа. Избрание предстоятеля пройдет в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в трапезной палате в Храме преподобных Антония и Феодосия. Голосование будет проходить тайно, в бюллетень внесены имена всех 74-х действующих епископов. В Соборе также примут участие 9 внештатных епископов, которые сейчас находятся на покое.

Голосование будет проходить в два тура: в первом туре из 74-х епископов будут определены три кандидатуры, а во втором туре из этих трех кандидатур будет избран Предстоятель УПЦ.

Полноправным главой Украинской Православной Церкви новоизбранный Киевский митрополит станет только после получения благословенной грамоты от Московского патриарха и после торжественной интронизации.