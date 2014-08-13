В лавре перед началом Собора совершили Божественную литургию и отслужили панихиду

11:20, 13 августа 2014
Православие
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13 августа, на 40-й день по смерти Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, на площади Дальних пещер Киево-Печерской Лавры, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий в сослужении членов Священного Синода Украинской Православной Церкви совершил Божественную литургию.

За богослужением были вознесены сугубые молитвы об упокоении Блаженнейшего Митрополита Владимира и об успехе Собора епископов, который должен избрать нового Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

По завершении Литургии, на месте погребения Блаженнейшего Митрополита Владимира была совершена панихида по приснопамятному Предстоятелю Украинской Православной Церкви.

news.church.ua

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