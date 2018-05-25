40 дней без Митрополита Владимира. "Он смог донести каждому, что без Бога мы никто" - воспоминания иподиаконов

К сороковому дню со дня смерти Митрополита Владимира проект "УНИАН-Религии" попросил иподиаконов - близких помощников Блаженнейшего, рассказать о последних годах жизни Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Валентин Грибенник, выпускник Киевской Духовной Академии 2014 года

"ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ЦЕРКВИ ПОМОГАЛ ОБЫЧНОМУ СЕМИНАРИСТУ СЕРВИРОВАТЬ СТОЛ"

Я благодарен Богу за то, что Он сподобил меня в течение шести лет быть рядом с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром - человеком, который воистину ходил перед Богом.

По началу для меня, студента Киевской Духовной Семинарии, Митрополит Владимир представлялся неким «небожителем», который вершит судьбы духовенства и его паствы. Но узнав его лично, я увидел не грозного начальника, не строгого администратора, а любящего и доброго отца, который всех нас воспринимал как собственных сыновей. Простота и смирение были отличительными добродетелями Блаженнейшего.

Помню, однажды я был на дежурстве в доме митрополита. Вдруг Блаженнейший вызывает к себе и говорит, что с минуты на минуту должен приехать гость и нужно приготовить чай. Я поспешил в столовую накрывать на стол. Каким же было мое удивление, когда в комнату вошел Митрополит Владимир... несущий блюдца и приборы.

- Я тут тебе немножко помогу, - молвил он мне, опешившему.

И мы с ним вдвоем накрыли на стол все необходимое, успев к приходу гостя. До сих пор я поражаюсь тому, как Предстоятель Церкви помогал обычному семинаристу сервировать стол…

"СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ ОН УКАЗАЛ ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ К СПАСЕНИЮ ДУШИ"

Любовь Блаженнейшего ощущал каждый, кто общался с ним. Будучи тонким психологом, он всегда улавливал малейшие перепады настроения, сразу же старался поддержать или утешить.

Борясь со страшными болезнями, он всегда интересовался, как живется людям, которые возле него. Молитвенная поддержка Блаженнейшего ощущалась при его жизни и особенно ощущается сейчас. Недаром многие называют его молитвенником третьего тысячелетия. Его молитвами, невзирая на любые невзгоды и испытания, в нашей стране царил мир и покой. И в нынешний столь сложный для нашей Родины час, я уверен, что предстоя у Престола Божия, он молится за свою паству, за свою любимую Украину и ее боголюбивый народ.

Благодарю Бога, за то, что Он сподобил меня быть рядом с этим, скажу, святым человеком. Блаженнейший Митрополит Владимир показал каждому ярчайший пример хождения пред Богом в современном мире. Своей жизнью он указал путь, ведущий к спасению души. «Подвигом добрым я подвизался, путь совершил, веру сохранил» (2 Тим. 4:7).

Священник Василий Яковчук, преподаватель Киевской Духовной Академии и Семинарии

"ОН ПОИСТИНЕ ПРЕТЕРПЕЛ ДО КОНЦА, НО СТАРАЛСЯ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ, НАСКОЛЬКО ЕМУ ПЛОХО"

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая, на кончину их жизни, подражайте вере их». (Евр. 13:7)

О Блаженнейшем Митрополите Владимире я всегда вспоминаю с чувством глубокой радости и благодарности. С чувством радости - потому что при встрече с владыкой сердце наполнялось светом. С чувством благодарности - потому что за шесть лет, которые мне посчастливилось быть рядом с ним, я получил огромный опыт общения с людьми, прикоснулся ко многим святыням в Украине и за рубежом.

Иподиаконом Блаженнейшего я стал 25 мая 2008 года, а с января 2012 года, будучи в диаконском сане, помогал ему в дни болезней и немощи.

За последние два с половиной года, проведенные в больничных палатах и реанимациях, по роду послушания я сблизился с владыкой - как, впрочем, и все, кто нес такое же послушание - пережил удивительные моменты сокровенного общения с ним. Было по-разному: весело, спокойно, тихо, радостно, тяжело, иногда - очень тяжело.

Также я был дежурным Киевской Митрополии, где жил и принимал верующих Блаженнейший. Это давало возможность видеть владыку во время работы, а иногда, и прогуляться с ним по лавре. Навсегда мне запомнилась первая такая прогулка осенью 2009 года. Для меня это было очень волнительно - первый опыт личного общения.

Конечно же, хотелось спросить о самом главном. Вспоминаю ответ владыки на вопрос о выборе жизненного пути: монашество или брак? Блаженнейший ответил так: «Спешить не надо, нужно выдержать паузу, наступит определенный момент, когда ты будешь уверен, какой путь тебе избрать».

Кто когда-либо общался с Блаженнейшим, может подтвердить, что он был не только красноречивым гомилетом, но и обладал необычайным чувством юмора. Он не был многословным, его изречения были емкими, содержательными и уместными, порой даже неожиданными.

Только один Бог знает, сколько Блаженнейший перенес испытаний и мучений, он поистине претерпел до конца… Но старался не показывать, насколько ему плохо. Бывало, прихожу на дежурство, он лежит бледный и уставший после бессонной ночи, глаза не в силах приоткрыть. Я здороваюсь, беру благословение. Спрашиваю: "Как самочувствие?" За все годы болезни ответ был классический: «Лучше всех!».

"МИТРОПОЛИТ ВЛАДИМИР ОБЛАДАЛ ВЕЛИЧАЙШЕЙ ДОБРОДЕТЕЛЬЮ - УМЕНИЕМ ВЫСЛУШАТЬ"

Блаженнейший Митрополит Владимир - человек Церкви. Он всю свою жизнь льнул к Ней, он постоянно хотел на богослужение, жаждал литургисать даже в те дни, когда врачи, руководствуясь медицинскими показаниями, категорически запрещали покидать здание больницы. Поэтому Литургии организовывались в холе клиники.

Накануне одного из таких богослужений многие медработники изъявили желание исповедоваться и причаститься, священника рядом не было. Блаженнейший сказал, что будет сам исповедовать, при этом мне благословил «работать» катехизатором и рассказать всем желающим о Покаянии и важности Причащения.

В одной палате я проповедовал, в другой — Блаженнейший совершал Таинство исповеди. В тот день некоторые медработники впервые в жизни стали под епитрахиль, а на следующий день приняли Тело и Кровь Христову.

В очередной раз, будучи возле Блаженнейшего, я погрузился в раздумия, на что владыка обратил внимание и спросил:

— Батюшка (так иногда меня называл), чего грустишь?

— Ваше Блаженство, думаю як воно буде…

Блаженнейший взял меня за руку и говорит:

— Не переживай, батюшка, якось воно буде!

На второй день Светлого Христового Воскресения, 16 апреля 2012 года, Блаженнейший на мои расспросы «о былом и грядущем», ответил так:

Эх, милок, Вася-Василёк,

Не к лицу бойцу кручина

Место горю не давай,

Даже если есть причина,

Никогда не унывай.

С такой простотой, с такой сердечной добротой были произнесены эти слова, что останутся со мной на всю жизнь как его отеческое пожелание.

Митрополит Владимир обладал величайшей добродетелью - умением выслушать каждого приходящего. Наверное, именно поэтому многие стремились к нему за советом, искали утешения и поддержки в критических ситуациях, многие люди жаждали единственного его слова, когда речь шла об их жизни.

Владыку всегда теснили верующие, желая взять благословение или хотя бы прикоснуться к нему. Блаженнейший всегда отвечал взаимностью, стараясь не спеша благословить каждого.

Вспоминая Митрополита Владимира, я благодарю Бога за то, что имел возможность общаться с великим человеком нашей Церкви - Блаженнейшим, глаза которого всегда горели любовью к Богу и к вверенной ему пастве…

Иван Квашнин, студент III курса Киевской Духовной Академии

"ОН БЫЛ ПРИМЕРОМ ТОГО, КАК ДОЛЖЕН ЖИТЬ И ВЕСТИ СЕБЯ «ВОИН ХРИСТОВ»".

Каждому из нас очень трудно пережить потерю близкого и родного человека. Еще труднее понять это, когда такой человек был важен и незаменим для целого народа.

Послушание при Предстоятеле Украинской Православной Церкви я нес 5 лет. Но из-за будничных проблем своего человеческого существования тогда я не осознавал, что это большой груз ответственности. Не задумывался о том, что возле него мечтал бы быть каждый верующий православный христианин.

Пути Господни неисповедимы, никто не знает какие повороты судьбы готовит жизнь. Так случилось и со мной. Обычный студент, воспитанник семинарии, милостью Божией получил послушание у Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Но получил гораздо большее - пример того, каким должен быть священнослужитель и обычный верующий христианин. Этот пример навсегда останется в моем сердце.

Даже сегодня трудно поверить в то, что отошел к Богу всеми нами любимый Блаженнейший Митрополит Владимир. Будто ты спешишь на послушание, знаешь что еще не сделано и что нужно сделать, о чем спросить и сказать... Но в один момент понимаешь - этого уже не будет никогда. Трудно в это поверить, зная для скольких людей он стал образцом, примером, духовным отцом и просто собеседником. А для многих - близким другом.

Но у Господа свои сроки, приготовленные для каждого из нас. Теперь остается только вспоминать пример жизни Блаженнейшего и поучения этого сильного духом человека. Действительно сильного, если принимать во внимание все его старания и терпение в перенесении скорби и болезней, которые сломали бы любого другого, но не его.

В народе говорят: об умершем говорят или хорошо, или ничего. Но о Митрополите Владимире невозможно сказать что-то плохое. Он действительно был примером того, как должен жить и вести себя «воин Христов».

"РОДНАЯ ЗЕМЛЯ ВОСПИТАЛА В НЕМ ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ, И ТО, КАК НУЖНО ЛЮБИТЬ"

С Митрополитом Владимиром всегда было по-домашнему. Находясь с ним, ты не испытывал дискомфорта, только душевное тепло и уют, которые он мог передать каждому, независимо от статуса.

Любовь к родным, к Марковцам, к Украине - были в нем всегда, при любых жизненных обстоятельствах. Когда выдавалась возможность, Блаженнейший старался вырваться домой, в родные стены, где все напоминало ему о детстве. А родная земля - давала прилив сил для продолжения нелегкого священнического и архиерейского служения. Именно родная земля воспитала в нем любовь к людям, и то, как нужно любить.

Иногда мы у него спрашивали: «Как Вы, Ваше Блаженство, можете любить всех: и добрых и злых». На это он отвечал: «Каждый по-своему индивидуальность, которая отличается от других. Я люблю быть среди людей, независимо приятные они или нет, потому что они образ Божий. Эта любовь передалась мне от мамы».

Именно любовь к людям помогала ему находить общий язык с каждым и всегда оставаться в центре внимания. Согласитесь, не каждый может проявить такую ​​братскую любовь к ближнему, и тем самым найти общий язык с незнакомым человеком.

На всю жизнь я научился у Блаженнейшего гостеприимству. Раньше я не мог понять, почему гости приходили к нему не с пустыми руками, приносили к столу что-то свое.

У Блаженнейшего за столом всегда было много людей разных кругов и рангов. Со временем я понял, что подарки - это не просто проявление уважения и любви к Митрополиту. И именно эти моменты обучали людей братству, уважению к ближнему. В таких ситуациях люди понимали, что делают определенный вклад в общее действо, и что такое застолье приобретает характер действительно дружественного, а не формального. Но даже и без подарков Митрополит Владимир мог показать каждому важность заповеди «как хочешь, чтобы с тобой поступали, так поступай и ты».

«НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ПРОСИЛ, НИ ОТ ЧЕГО НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ»

У Блаженнейшего от Бога были чувство юмора и тактичность. В последние годы он не мог долго, как раньше, вести беседы. Но он всегда умел вставить в разговор нужную фразу или небольшую шутку. Несколько остроумных слов, сказанные в нужный момент, заменяли любые разглагольствования, и были ценнее них.

Вспоминаю одну историю... Однажды, когда мы облачали его Блаженство перед литургией, один врач решил нам помочь. Но кроме того, что он нам мешал, ничего не добился. Уже все были немного злы на него, когда Блаженнейший говорит такую ​​фразу: «Присядьте на кресло, отдохните, и больше уюта будет»...

«Никогда ничего не просил, ни от чего не отказывался» - девиз митрополита Владимира, который он выполнил до самой своей смерти.

Такой же несокрушимый и такой же жизнерадостный, он в течение последних 3-4 лет переживал невероятные проблемы со здоровьем. Непонятно как человек мог все это вытерпеть, перенести в себе и оставаться таким же любящим всех... На этот вопрос может ответить только Бог, который берег его все это время.

Несколько раз его Блаженство мог умереть, и несколько раз Господь возвращал его. Ради своей паствы, которую он любил и с которой оставался до конца, и ради Бога, Которому посвятил всю свою жизнь.

Даже будучи прикованым к инвалидному креслу, со смертельным диагнозом, он продолжал свое архипастырское служение.

"ЭТОТ ЧЕЛОВЕК, МУЧЕНИК И СТАРЕЦ НАШЕГО СТОЛЕТИЯ, СМОГ ДОНЕСТИ КАЖДОМУ, ЧТО БЕЗ БОГА МЫ НИКТО"

В 90-е годы, когда Его Блаженство только прибыл в Киев, для Церкви и государства были крайне сложные времена. И это все упало на его плечи. Но мне кажется, что последние годы его жизни были гораздо сложнее, учитывая крайне непростую ситуацию в Церкви и государстве. Но жажда служения, совершение Евхаристии, главного таинства в Православной Церкви, преодолевала болезни и давала силы не просто служить, но и говорить, проповедовать слово Божие, и даже в таком состоянии призывать людей к вере и покаянию.

Только по милости Божией этот человек, мученик и старец нашего столетия, смог донести до каждого из нас, что без Бога мы никто.

Даже в таком состоянии Блаженнейший никогда не пропускал утренние и вечерние молитвы, акафист святому Николаю, которого он очень любил и почитал, Матери Божией. Каждый день он творил молитву, не только за себя, но и за всех нас грешных.

Стоит помнить митрополита Владимира, Его Блаженство, таким, каким он остался в нашей памяти и сохранить именно тот образ, который будет примером для каждого. У каждого он будет свой, этот образ. Но объединяющими станут те слова-поучения, которые он не просто говорил, но и показал на примере собственной непростой жизни.

Подготовила Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии".

Фото из архивов собеседников агентства и сайта "Фотолетопись".