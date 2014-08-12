В Киево-Печерской лавре презентовали Фонд памяти митрополита Владимира

12 августа в музее Блаженнейшего Митрополита Владимира в Успенском соборе Киево-Печерской лавры личный секретарь почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр возглавил презентацию Фонда памяти Блаженнейшего митрополита Владимира.

На мероприятии были презентованы первые издательские проекты Фонда - книга стихов Митрополита Владимира под названием «Дорогому Человеку на память» и «Мысли о будущем Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира».

news.church.ua