В Киево-Печерской лавре презентовали Фонд памяти митрополита Владимира
17:23, 12 августа 2014Православие
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12 августа в музее Блаженнейшего Митрополита Владимира в Успенском соборе Киево-Печерской лавры личный секретарь почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр возглавил презентацию Фонда памяти Блаженнейшего митрополита Владимира.
На мероприятии были презентованы первые издательские проекты Фонда - книга стихов Митрополита Владимира под названием «Дорогому Человеку на память» и «Мысли о будущем Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира».
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