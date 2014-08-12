Ночью в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры молились о мире и избрании Предстоятеля УПЦ

17:08, 12 августа 2014
Православие
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В ночь на 12 августа наместник Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении братии обители совершил Божественную литургию в подземной церкви Введения Пресвятой Богородицы. За богослужением в Ближних пещерах также молился епископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон. 

Митрополит Павел сотворил сугубую молитву о даровании мира и предстоящем избрании Предстоятеля Украинской Православной Церкви. 

Владыка Павел причастил Христовых Таин монашествующих и прихожан обители.

Сайт Киево-Печерской лавры

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