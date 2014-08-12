Донецкие священники УЦП не покидают город и ежедневно молятся о мире на Донбассе

Обстановка в Донецке остается напряженной и меняется с каждым часом, однако священники города, за исключением отпускных, остаются своих местах, богослужения совершаются в уставном режиме. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Донецкой епархии протоиерей Георгий Гуляев.

Священник подчеркнул, что во всех храмах Донецкой епархии, по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, ежедневно молятся о мире на Донбассе.

По его словам, движение транспорта по Донецку ограничено, мобильная связь и доступ в интернет нестабильны.

Ранее украинские силовики призвали жителей Донецка и Луганска покинуть свои города в связи с готовящимся наступлением. Власти обещали, что жителям будут предоставлены зеленые коридоры для безопасного отъезда.

"Правмир"