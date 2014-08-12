В Горловке организована бесплатная эвакуация людей от Богоявленского кафедрального собора

Социальным отделом Горловской епархии УПЦ организована эвакуация беженцев.

Автобусы отходят от Богоявленского кафедрального собора Горловки. Они следуют до железнодорожных вокзалов Харькова или Днепропетровска. Для стариков и мам с маленькими детьми автобусы идут до Святогорской лавры, сообщает пресс-служба Горловской епархии.

Записаться можно в свечной лавке собора, автобусы отправляются по мере формирования групп. Пресс-служба епархии обращает внимание на то, что автобусы от епархии идут только бесплатно и просит людей не верить тем, кто представляется от епархии, но требует денег.

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