12 августа – обретение мощей преподобного Германа Соловецкого

Обретение мощей преподобного Германа произошло в 1484 году. Святой Герман жил отшельником на реке Выге, при часовне. Около 1429 года здесь нашел его преподобный Савватий, постриженик Валаамской обители, искавший уединенного места для своих подвигов.

Герман рассказал Савватию о Соловецком острове, и оба преподобных, переплыв море, поселились на Соловках. Они построили себе келью под Секирной горой, в которой прожили шесть лет. После кончины Савватия в 1435 году, преподобный Герман продолжал пустынные подвиги на острове с другим пустынником, преподобным Зосимой. Герман прожил на острове более пятидесяти лет.

Будучи неграмотным, но движимый Божиим Промыслом и желая сохранить память о подвигах преподобного Савватия для научения многих, он приказал клирикам записать свои воспоминания о преподобных Савватии и Зосиме, о событиях, происшедших при их жизни.

Преподобный Герман любил слушать полезное чтение и завещал ученикам собирать в обитель книги. Для хозяйственных и других нужд обители преподобный до глубокой старости совершал опасные плавания и дальние путешествия на материк.

В одной из таких поездок в Новгород в 1479 году он скончался в Антониевом монастыре. Тело его повезли в Соловецкую обитель, но из-за распутицы принуждены были похоронить у часовни в деревне Хавроньиной на реке Свири. В 1484 году, когда решено было перенести гроб на место подвигов преподобного, мощи его обрели нетленными.

Тропарь

Желанием духовным от юности распаляемь, преподобне Германе, Христу тесным жития путем последовал еси и, в морский пустынный остров, аки в тихое пристанище, вселився, в нем многа лета постнически пожил еси, идеже блаженным отцем Зосиме и Савватию сожитель был еси, с ними же моли Христа Бога о нас, любовию чтущих святую память твою.

"УНИАН-Религии"

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