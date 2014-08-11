Торжественный перезвон на лаврской колокольне сообщит об избрании нового Предстоятеля УПЦ

Выборы нового предстоятеля Украинской Православной Церкви могут завершиться в течение одного дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сказал пресс-секретарь УПЦ Георгий Коваленко.

Он напомнил, что Собор епископов, который должен избрать преемника митрополита Владимира, запланирован на 13 августа на 14.00 в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

”Мы планируем, что собор завершится в один день... Не вижу препятствий для этого. Думаю, что к вечеру 13 августа мы уже узнаем имя избранного”, - сказал он.

Коваленко отметил, что голосование будет тайным, и состоится в два тура. В первом туре епископы изберут трех кандидатов, а во втором - одного, который и станет предстоятелем УПЦ после интронизации, которая предварительно запланирована на 17 августа в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Главу УПЦ будут избирать из 74 действующих епископов, имена которых будут в бюллетене. В Трапезном храме уже установлены урны и кабинки для голосования, добавил пресс-секретарь.

Когда будет избран новый Предстоятель УПЦ, на лаврской колокольне в знак оповещения об этом событии начнется торжественный перезвон.

Как сообщал УНИАН, предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) умер 5 июля в Киеве на 79-м году жизни.