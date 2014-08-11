Интронизация Предстоятеля УПЦ запланирована на 17 августа

В Украинской Православной Церкви говорят, что кого бы ни избрали на соборе епископов предстоятелем церкви, Патриарх Московский, предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл благословит этот выбор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь УПЦ Георгий Коваленко.

”У нас есть подтверждение, что патриарх Кирилл благословит любой выбор”, - сказал Коваленко, отметив, что интронизация запланирована ориентировочно на 17 августа и на нее приглашены представители всех православных церквей, руководство страны, политики и представители других конфессий.

Как сообщал УНИАН, предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) умер 5 июля в Киеве на 79-м году жизни.

13 августа в Киево-Печерской лавре изберут нового предстоятеля Украинской Православной Церкви.