В Донской монастырь из Третьяковской галереи будет принесена чудотворная Донская икона Божией Матери

В день празднования честь Донской иконы Божией Матери 1 сентября в Москве пройдут торжества по случаю престольного праздника Донского ставропигиального мужского монастыря.

По сложившейся традиции для молитвенного поклонения верующих в Донской монастырь из Государственной Третьяковской галереи будет принесена чудотворная Донская икона Божией Матери.

Святыня будет пребывать в Большом соборе Донского монастыря с 14.00 30 августа до 10.00 2 сентября. Все это время будут совершаться молебны с чтением акафиста Донской иконе Божией Матери.

Как ожидается, в день праздника Божественную литургию в Большом соборе Донского монастыря возглавит Патриарх Кирилл.

*** Икона XIV века предположительно принадлежит кисти преподобного Феофана Грека. В летописях сказано, что икона была передана святому благоверному князю Димитрию Донскому перед Куликовской битвой «казацами» — «народом христианским воинского чина».

С тех пор Донская икона Божией Матери почиталась как защитница Отечества. В 1591 году в память о заступничестве Пресвятой Богородицы за град Москву был основан Донской монастырь. С тех пор ежегодные крестные ходы из Московского Кремля в Донскую обитель, в которых принимали участие цари и члены царствующего дома, стали традицией.

После возрождения Донского монастыря была возрождена и традиция принесения Донской иконы в стены обители для молитвенного поклонения. В 2010 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 1 сентября, день Донской иконы Божией Матери, объявлен главным праздником православного казачества.

Патриархия.ru