Одесская епархия УПЦ отправила на Восток Украины 15 тонн гуманитарной помощи

По благословению митрополита Агафангела на Восток Украины была отправлена гуманитарная помощь, собранная в Одесской епархии УПЦ.

8 августа митрополит Агафангел окропил святой водой автомобиль с гуманитарной помощью, собранный духовенством и верующими Одесской епархии, для мирных жителей Донецкой и Луганской областей, — сообщает Православная Одесса.

Совместными усилиями Одесской епархии и Общественного Совета при Одесской областной государственной администрации было собрано более 15 тонн гуманитарной помощи, которая будет доставлена в ближайшее время в Святогорскую Лавру, где и будет распределена между сотнями беженцев, пребывающих, а также среди мирных жителей Донбасса и Луганщины.

Митрополит Агафангел подчеркнул, что все прихожане и духовенство Одесской епархии усердно молятся о мире и согласии в стране, чтобы перестали убивать друг друга жители Запада и Востока, которые являются гражданами одной Украины.