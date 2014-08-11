Украинская Православная Церковь объявила программу избрания Предстоятеля

В Трапезном храме прпп. Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской Лавры 11 августа состоялась пресс-конференция "Выборы Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Как и где это будет происходить с участием председателя Синодального информационно-просветительского отдела протоиерея Георгия Коваленко.

Во время события журналистам было продемонстрировано место проведения Собора епископов УПЦ, избирательные кабины, урны и др.

В конце, журналистам был презентован перечень событий, которые будут проходить 13 августа в рамках Собора епископов УПЦ (выборы Предстоятеля УПЦ):

10.00 Панихида по Блаженнейшим Митрополитом Владимиром (Лаврское кладбище)

10.30 Регистрация журналистов в Пресс-центре Собора (Киево-Печерская лавра, корп. 70а, каб. 14)

12.30 Брифинг о начале работы Собора епископов УПЦ (Пресс-центр)

13.00 Предоставление ссылок на фото и видеоматериалы протокольной съемки работы Собора епископов УПЦ

15.30-17.00 по завершении Собора - объявление результатов работы Собора Епископов УПЦ, сообщение дать интронизации новоизбранного Предстоятеля УПЦ (сбор журналистов у экономических ворот Киево-Печерской лавры, пер. Лаврский)

Благодарственный молебен (Успенский собор)

Подход к прессе новоизбранного Предстоятеля УПЦ (Успенская площадь)

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