УПЦ КП на Тернопольщине построит духовный комплекс святой Анны

На Тернопольщине заложили краеугольный камень под строительство нового духовного комплекса. Как сообщили кореппсонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, комплекс появится возле с. Лишня Кременецкого района, где находится целебный источник в честь святой праведной Анны.

В выходные по случаю праздника Успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, высокопреосвященнейший Нестор, архиепископ Тернопольский, Кременецкий и Бучацкий отслужил архиереское богослужение в селе Лишня.

На праздник к чудотворному источнику прибыли свыше 1 тыс. паломников из окрестных сел Кременецкого и Шумского районов. По завершении Богослужения на источнике святой праведной Анны был отслужен водосвятный молебен.

Каждый имел возможность умыться в целебном источнике.

После молебна архиепископ Нестор в сослужении духовенства совершил чин закладки краеугольного камня храма духовного комплекса святой Праведной Анны.

Справка УНИАН. Первое историческое упоминание о чудотворном месте в Лишни датируется 1625 годом.

У источника стояла деревянная часовня, в которой находилась фигура св. Анны. Коммунистическая власть разобрала и сожгла часовню. В 1991 году святыня была восстановлена и освящена. В 2010 году был освящен крест и камень под строительство духовного комплекса.