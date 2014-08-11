У Богоявленского собора Горловки вчера взорвался снаряд, есть раненые

В результате обстрела центра города Горловка пострадал Богоявленский кафедральный собор.

Пострадали люди на территории собора. Это были горловчане, которые укрываются в нижнем храме, временно превращенном в бомбоубежище.

Снаряд разорвался возле собора во время Евхаристического канона. Пострадали также люди, находившиеся возле ограды храма и на остановке, сообщает пресс-служба Горловской епархии.

Пострадавшие были доставлены в Городскую больницу № 2, где им была оказана медицинская помощь. Одна из пострадавших лишилась кисти, у одного из мужчин осколочные ранения ног, еще одному мужчине осколок попал в голову. Степень тяжести травм и их состояние на данный момент не известны.

"Правмир"