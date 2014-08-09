В Киевских духовных школах завершилась вступительная кампания

8 августа, под председательством ректора Киевской духовной академии и семинарии, управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, состоялось заседание ученого совета Киевских духовных школ. На заседании были подведено итоги вступительной кампании, которая проходила с 4 по 7 августа 2014 года.

По результатам экзаменов на первый курс Киевской духовной академии зачислены 30 студентов, 55 стали воспитанниками Киевской духовной семинарии, помимо того 6 человек стали кандидатами на зачисление в Киевскую духовную семинарию, а одного из абитуриентов принято в число студентов второго класса КДС. Среди всех поступивших – 15 человек имеют высшее образование, 7 – средне-специальное.

Далее ученный совет приступил к обсуждению результатов вступительной кампании в секторе заочного обучения КДАиС. На первый курс заочного отделения КДА зачислено 63 человека,на первый курс КДС 86 человек, среди них 35 абитуриентов в священном сане. Также 12 человек было переведено на заочное отделения со стационара.

В завершение владыка ректор поблагодарил преподавателей за проделанную работу во время вступительной кампании и пожелал помощи Божией в предстоящем учебном году.

КДАиС