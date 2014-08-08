В РПЦ видят неприкосновенность святынь в Украине единственной надеждой на мир

Председатель Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви Владимир Легойда назвал разрушающими надежду на мир случаи повреждения и разрушения храмов Украинской Православной Церкви в Луганске и Горловке. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Синодальный информационный отдел уже распространил Заявление в связи с гибелью православных священнослужителей и угрозами религиозному миру в Украине, в котором среди прочего призвал не допустить придания гражданскому конфликту в этой стране еще и религиозного измерения», - напомнил В.Легойда.

«Но, тем не менее, храмы, находящиеся на юго-востоке Украины, продолжают быть объектами применения оружия неизбирательного действия. Только за последние двое суток предположительно от артиллерийского огня пострадали два православных храма», - заявил он.

«Один из них, храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» в центре Луганска, краеугольный камень в основание которого заложил в 2011 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, получил серьезные повреждения, другой - деревянный пятиглавый Благовещенский храм в городе Горловке Донецкой области - вообще сгорел дотла», - добавил председатель СИНФО.

«Также пострадала предположительно от разрыва мины и протестантская церковь, расположенная в Куйбышевском районе города Донецка», — отметил В.Легойда.

Представитель Церкви напомнил, что и в античности, и в средневековье, и в новое время храмы, монастыри, богадельни, а также другие священные постройки и места законодательным образом были наделены статусом убежища и способностью предоставлять защиту любому, просившему ее в доме Божием.

«К сожалению, в условиях братоубийственного противостояния в Украине ни церковные стены, ни священный сан не являются защитой от насилия», — добавил Легойда.

«Церковь вновь призывает к тому, чтобы неприкосновенность святынь и священнослужителей не приносилась в жертву ненависти», - подчеркнул он.

«Сакральное пространство храмов, церквей и монастырей должно быть ограждено от любых посягательств. В тяжких условиях гражданского противостояния это становится особенно важным, потому что дает людям надежду на мир», - заключил председатель СИНФО.