Управляющий делами УПЦ - о выборах Киевского митрополита в условиях войны

Все меньше времени остается до начала работы Собора епископов, который изберет нового Предстоятеля Украинской Православной Церкви вместо почившего митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана). Как идет подготовка к Собору? Как на нее влияют военные действия и политическая ситуация в Украине? Рассказать об этом "УНИАН-Религии" попросили управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича).

Владыка, до проведения Собора епископов, на котором ожидается избрание нового Киевского митрополита, осталось несколько дней, как идет подготовка к Собору?

По распоряжению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Онуфрия создана комиссия по подготовке и проведению Собора. Сейчас члены комиссии активно трудятся. Идет подготовка помещений, обсуждаются различные технические вопросы, разрабатывается проект регламента Собора. Как говорится, работа кипит.

Где будет проходить Собор?

Соборные заседания состоятся в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Будут ли допущены на Собор представители СМИ?

По сложившейся практике в начале Собора будет вестись протокольная съемка представителями наших церковных средств массовой информации. Затем Собор будет работать в закрытом режиме. По окончании Собора в Успенском соборе лавры состоится молебен, на котором уже будут присутствовать представители аккредитованных СМИ. После молебна запланирован подход к прессе новоизбранного Предстоятеля.

Сейчас, когда, как Вы сказали, «кипит работа», у многих возникает вопрос: оказывают ли влияние на подготовку Собора государственные органы? Или какие-нибудь политические силы?

Нет. Никакого влияния на работу подготовительной комиссии государство не оказывает. Да и вообще, я могу сказать, что какого-то давления на Церковь со стороны государственных чиновников или политических сил мы сегодня не ощущаем.

Понятно, что проведение Собора в Киеве в нынешней ситуации требует взаимодействия, например, с органами внутренних дел. Нам необходимо обеспечить безопасность участников Собора, создать условия для спокойной и конструктивной работы. Поэтому мы обращались с соответствующими просьбами в Министерство внутренних дел.

Поскольку верхняя лавра – это территория национального заповедника, то проведение Собора требует согласования и с графиком работы заповедника. Этот вопрос мы обсуждали с Министерством культуры. Но, опять же, тут речь не идет о каком-то влиянии на Собор со стороны государства. Речь идет лишь об обеспечении его проведения. И, надо сказать, что мы находим полное понимание и поддержку в этих наших просьбах.

Все же подготовка проходит в непростых условиях: в стране идет война. Это как-то повлияет на предстоящий Собор?

Понятно, что настроение украинских епископов сейчас особое. Каждый день мы слышим о гибели не только военных, но и мирных жителей. Мы уже несколько месяцев живем с этой болью в сердце. Потому все мы молимся об установлении мира на Украинской земле. И я уверен, что к выбору нового предстоятеля участники Собора подойдут с особым чувством ответственности. Сегодня, когда наш народ проходит через страшные испытания, Церковь должна явить пример единства, пример подлинной консолидации.

Вы упомянули о жертвах среди мирного населения. Известно, что в зоне боевых действий пострадали представители различных христианских церквей…

К сожалению, за последние месяцы мы неоднократно слышали сообщения о гибели служителей различных церквей. Совсем недавно в Луганске погиб священник нашей Церкви отец Владимир Креслянский, сиротами остались его пятеро детей. Сейчас мы стараемся оказать помощь его семье. Пострадали и представители других конфессий.

Чувство глубокой скорби вызвало у меня известие об убийстве в Славянске служителей протестантской церкви, и я хочу выразить слова искреннего соболезнования их семьям, их близким, а также христианским общинам, к которым они принадлежали.

Я очень надеюсь, что будет проведено тщательное расследование обстоятельств этого убийства. Особенно важно понять, имело ли это преступление религиозную мотивацию. Были сообщения и о захватах в плен священнослужителей различных конфессий. Это очень тревожный знак.

Мы живем в многоконфессиональной стране. И мы должны сделать все возможное для сохранения межконфессионального мира. Агрессия по отношению к представителям других христианских общин не имеет ничего общего с православной моралью.

Давайте вернемся к теме предстоящего Собора. Если я правильно понимаю, работа Собора ограничится одним днем?

Да. Программа Собора будет рассчитана на один день. Так что, если не случится каких-то непредвиденных ситуаций, уже 13 августа мы будем знать результаты выборов.

Новоизбранный Предстоятель сразу вступит в свои права?

Нет. Полноправным главой Украинской Православной Церкви новоизбранный Киевский митрополит станет лишь после получения благословенной грамоты от Московского патриарха и после торжественной интронизации. Мы ожидаем, что на интронизацию новоизбранного предстоятеля пребудут делегации других Поместных Православных Церквей.

Как Вы думаете, какие первоочередные задачи будут стоять перед новым предстоятелем УПЦ?

Таких задач немало. Если говорить о главных вызовах, которые стоят перед Церковью, то, конечно же, необходимо будет развивать социальные и благотворительные проекты, направленные на поддержку пострадавших в зоне боевых действий.

Я думаю, что нынешняя война должна подтолкнуть нас и к более серьезной работе с молодежью. В Украине существуют мощные волонтерские движения, опыт которых необходимо использовать и в Церкви.

Особо важной задачей будет преодоление церковного раскола. Как сказано в послании к пастве, принятом 6 июля нашим Священным Синодом,мы должны сделать все, чтобы церковный раскол ушел в прошлое.

Анна Хрусталева, "УНИАН-Религии".

Фото focus.ua