Переселенцев из зоны АТО принял Голосеевский монастырь

Социальный отдел Киевской епархии в сотрудничестве с коллегами из Горловки перевезли и разместили детей, стариков и людей с особыми потребностями в монастыре «Голосеевская пустынь».

В Киеве и области более 25 баз и санаториев уже дали переселенцам с Востока Украины временный кров.

Как живут эти люди сегодня, с какими проблемами на этом этапе столкнулись организаторы и волонтеры, какая нужна помощь переселенцам ― об этом и многом другом рассказывает протоиерей Владислав ДИХАНОВ, глава Социального отдела Киевской епархии.

- Отец Владислав, Ваш отдел уже традиционно помогает вынужденным переселенцам. Теперь его деятельность развернулась и в Голосеевском монастыре. Сколько людей принято за время Вашей работы?

- Деятельность отдела расширилась на территорию Голосеевской пустыни, поскольку ситуация требовала срочного вывоза людей из зоны активных боевых действий. Буквально за полторы недели мы вывезли более 500 человек.

Размещаем на разных базах. Поскольку большинство баз и светских волонтеров ведут свою деятельность в расчете на помощь женщинам с детьми, то сложности возникали с приемом полных семей - где есть мужчины. Позиция светских волонтеров в этом отношении жесткая. Наверное, обоснованно. Но все-таки мы стараемся более милосердно подходить к этому вопросу, и оказываем помощь и полным семьям в том числе.

Так, принимали семью с пятидневным ребенком. Еще одна семейная пара приехала 31 июля, а 1 августа женщина уже родила девочку.

Ну а "сложной категорией" стали старики и инвалиды. Вот как раз их мы и разместили в Голосеевой пустыни.

Непосредственно в монастырь было принято около 40 человек. Им всем нужен специфический уход, постоянная опека и досмотр.

Для того чтобы людям оказать квалифицированную помощь, мы обратились в Голосеевскую районную государственную администрацию. Приезжал лично глава администрации, представители аппарата. Прошлись, познакомились, посмотрели, что за люди, в каких условиях живут. И сразу же направили сюда врачей. В первый день приехал терапевт, на следующий день — специализированные врачи.

Есть онкобольная женщина. Ее приняли на лечение в Национальный институт рака.

Всем поступившим к нам инвалидам нужна специфическая, профессиональная помощь. Там инвалиды с ДЦП, инвалиды детства, умственно отсталые… Люди, которым требуется максимальная защита. Они не приспособлены к жестоким реалиям современной жизни.

- Откуда эти люди?

- Это переселенцы из Горловки. Над ними уже несли опеку церковные структуры Горловской епархии, поэтому их, по благословению владыки Митрофана, и направили к нам..

- Насколько подходят для людей условия, которые есть в Голосеевском монастыре?

- В целом, подходят. Пандусов, конечно, нет. Но администрация монастыря обеспечила всем теплый прием, предоставила проживание, трехразовое питание. И сами люди между собой сплотились. Те, кто более здоровый, помогают более слабым. Таким образом осуществляется взаимоподдержка.

Там ежедневно работают наши волонтеры. И психолог, и педагог, и медик, и священник.

- Как может помочь вашей деятельности каждый из нас? И какие потребности есть сегодня?

- Действительно, нужна помощь, если кто-то может подсказать какие-то специальные заведения для инвалидов, для умственно отсталых, где можно было бы хотя бы на какое-то время дать им возможность отдохнуть.

Также нужно помочь в лечении. Есть специфические, тяжелые заболевания. Мужчина после инсульта. Он в стрессовом состоянии перенес эту поездку.

Ну а с пожилыми людьми… Возможно, кто-то бы смог принять их в семьи. Таких порядка 10-15 человек.

- В Киеве и окрестностях более 25 баз занимаются переселенцами. А со сколькими Церковь поддерживает связь?

- Если говорить о нашем отделе, есть Православный центр социальной адаптации в селе Войково под Киевом, который мы недавно открыли. Он вышел на свою рабочую мощность. Сейчас там около 70-ти человек. Больше база просто не способна принять. Теперь — и Голосеево.

Еще некоторые приходы, прихожане разбирали людей в семьи. А базы, о которых мы говорим, большей частью светские. Мы держим контакт либо несем опеку над порядка десятью из них.

Уже недавно звонили из Пущи-Водицы. Там просят крестить детей. В Войково 4 ребенка готовят к крещению.

И самое главное. От всей души хочется благодарить людей. Потому что иногда кажется, что выдыхаешься, не видишь, будет ли перспектива, помощь, ведь все, кто мог оказать помощь, ее уже оказали. Но в самый нужный момент Господь вновь и вновь посылает людей.

Поэтому, конечно, огромное спасибо, низкий поклон всем, кто быстро и чутко отзываются, реагируют на все нужды.

Беседу вела Юлия Коминко

"Православие в Украине"