Управляющий делами УПЦ посетил центр для беженцев под Киевом

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний 5 августа посетил Православный центр социальной адаптации для пострадавших в зоне боевых действий на Востоке Украины в с. Войково Згуровского района Киевской области.

Здесь он отслужил молебен о мире на украинской земле. Духовенство вместе с верующими, стоя на коленях, возносили возносили молитвы к Богу и Его Пречистой Матери о помощи и заступничестве.

После богослужения митрополит Антоний обратился к собравшимся со словом наставления, а после - благословил каждого иконкой Пресвятой Богородицы.

Центр был открыт 25 июля. Он назван в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Обеспечивают деятельность центра социальные отделы Киевской и Бориспольской епархии. Сейчас там нашли приют 60 человек из Донецка, Луганска, Горловки и Стаханова, это в основном женщины и дети.

О работе Центра ЗДЕСЬ

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