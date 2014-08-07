Архиепископ УПЦ обратился к Президенту России

Архиепископ Сумской и Ахтырский Украинской Православной Церкви Евлогий обратился к Президенту России Владимиру Путину с призывом отвести войска от границы с Украиной и не допустить, чтобы на Сумщине пролилась кровь.

Об этом говорится в официальном обращении, опубликованном на сайте Сумской и Ахтырской епархии УПЦ.

"Иисус Христос заповедал нам быть миротворцами... «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими" (Мф. 5:9) "К миру призвал нас Господь", - говорит апостол Павел (1 Кор 7.5). Призываю Вас, уважаемый Владимир Владимирович, воспринять эти слова как обращенные от Господа к Вам лично», - отмечает архиепископ.

По его словам, военные маневры и техника, которая расположена на границе с Украиной вызывает у жителей Сумщины чувство страха.

"Мирные жители Сумщины, наблюдая военные приготовления на границе, перестают видеть в наших исторических соседях миротворцев и братолюбцев. Исторически сложилось так, что Сумщина всегда была тем регионом, где особенно дорожили миром, где правила добрососедства и взаимопомощи всегда были залогом преодоления любых противоречий.

Поэтому нынешняя военная эскалация ставит под угрозу не только мир на Сумщине, но и порождает поистине разрушительные последствия для ее жителей, создавая образ неприятеля в лице тех, кого сумчане веками считали своими соседями, единокровными и единоверными братьями и сестрами. Не могу не отметить: такие последствия - настоящая трагедия для христианина, который стремится строить свою жизнь по заповедям Божьим", - подчеркнул архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий.

"Как архипастырь Церкви Христовой почтительно прошу и молю Вас: остановите эскалацию военных приготовлений, сделайте все то, что зависит от Вас, чтобы ни одна капля человеческой крови не пролилась на благословенной древней Сумской земле!" - просит церковный иерарх.