Архиепископ Горловский и Славянский УПЦ: Нужно научиться признавать правду и не предавать свою совесть

Архиепископ Горловский и Славянский УПЦ Митрофан отметил, что за последние две недели жители Горловки изменились: "одни начали открывать для себя духовную жизнь, стараются помогать ближним, а другие ещё больше озлобились". Об этом он сказал в своей проповеди 5 августа, в день празднования Почаевской иконы Божией Матери, сообщает епархиальный сайт.

«Все, кто с помощью зла и насилия пытались решить свои проблемы, ничего не достигли. Нельзя страну объединить с помощью пушек и пулемётов. Нельзя с помощью автоматов доказать, кто прав, а кто виноват. Нельзя, убив кого-то, тем самым показать, что я лучше могу различать добро и зло.

Что толку в том, что Каин, который был сильнее, убил Авеля? Чего он добился? Где все те люди, которые с помощью силы пытались утвердиться в этой вселенной? Никого из них нет. А Христос сказал Петру „вложи меч твой в ножны“ — и Его Церковь сегодня существует, несмотря на все попытки её уничтожить. И, наверное, именно поэтому, прибегая под покров Матери Божией, мы все с вами осознаём, как важно нам идти не по тому пути, который нам предлагают те или иные стороны, а по пути евангельскому, к котором призывает нас Господь.

А что значит идти по пути евангельскому в сегодняшний день? Это, во-первых, научиться признавать правду, какой бы она ни была, и стараться по этой правде жить. Во-вторых — не предавать свою совесть. В-третьих — стараться помнить, что те люди, которые тебя окружают, это твои ближние, о которых ты должен проявлять заботу. Помнить, что злом зло невозможно победить. И, конечно же, молиться», — сказал он.