7 августа - память исповедницы Ираиды (Тиховой)

Исповедница Ираида Осиповна Тихова происходила из благочестивой крестьянской семьи, довольно бедной, так что родители не могли дать ей образования.

Девочка с детства мечтала стать учительницей. В1918 году в возрасте 22 лет она поступила на годичные курсы при Учительской семинарии в Угличе. После этого она сразу же поступила на Угличские богословские курсы, организованные архиепископом Угличским Серафимом (Самойловичем).

С 1919 года по 1931 год Ираида Осиповна работала учительницей сельской школы. В течение всей своей жизни она оказывала помощь заключенному духовенству.

После ареста архиепископа Серафима (Самойловича) много раз ездила к нему в ссылку, передавала собранные прихожанами продукты и деньги.

После выхода Декларации митрополита Сергия (Страгородского) Ираида Осиповна примкнула к отделившейся от него части Русской Православной Церкви, которая не поминала митрополита Сергия за богослужением как своего предстоятеля, а считала законным местоблюстителем Патриарха митрополита Петра (Крутицкого).

В 1931 году Ираиду Осиповну арестовали за антисоветскую деятельность и приговорили к 3 годам лагерей. Она отбыла этот срок полностью. После освобождения ей было запрещено преподавать в школе. До 1943 года Ираида Осиповна жила в селе Котово Угличского района, была регентом церковного хора в Успенской церкви.

В ее доме жил епископ Василий (Преображенский), в своей бане она устроила тайную церковь, в которой служил владыка. В 1943 году их всех арестовали: епископа Василия, Ираиду Тихову, ее брата Ивана Осиповича, сестер Анну и Серафиму, их тетку Вассу Ивановну Тихову. Завели групповое дело. Ираиду Тихову приговорили к 5 годам ссылки, после которой, с 1948 года и до своей смерти в 1967 году Ираида Осиповна жила в родном селе Котово. Похоронена она была там же, на кладбище возле церкви.

"УНИАН-Религии"

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