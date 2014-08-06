В храмах Винницкой епархии УПЦ активно собирают средства на нужды армии и помощь беженцам

Во всех приходах Винницкой епархии продолжается сбор средств на нужды армии и помощь мирному населению Луганской и Донецкой областей. Только в течение июля православными верующими собрано по 50 тысяч гривен для украинских военных, так и для людей, пострадавших от боевых действий.

Об этом было сообщено на очередном заседании епархиального совета, состоявшейся 30 июля в Виннице.

Перед началом заседания митрополит Винницкий и Барский Симеон совершил заупокойную литию по погибшим в зоне АТО военнослужащими Могилев-Подольского пограничного отряда.

В связи с их гибелью 29 и 30 июля были объявлены днями траура в Винницкой области.

В эти дни, по благословению митрополита Симеона, во всех храмах епархии, где совершалось богослужение, состоялись панихиды по погибшим воинам украинской армии и всем невинно убиенным на Востоке Украины.

Благотворительный сбор на нужды украинского войска и на гуманитарную помощь мирным жителям, вынужденным переселенцам и пострадавшим в зоне боевых действий на Востоке Украины в Винницкой епархии продлен.

Средства, собранные в течение июля, в ближайшее время будут переданы по назначению - в специальные фонды или на закупку необходимых средств защиты, медикаментов, продуктов и т.д.

По материалам пресс-службы Винницкой епархии УПЦ