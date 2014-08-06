В РПЦ создан штаб по оказанию помощи беженцам из восточной Украины

При Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви создан церковный штаб по оказанию помощи беженцам из восточной Украины.

Как сообщает Патриархия.ru, штаб займется сбором и обработкой просьб и предложений о помощи беженцам. В Синодальный отдел по благотворительности уже сейчас ежедневно поступают просьбы от граждан Украины, часть из которых удовлетворены.

Основной акцент в работе штаба будет сделан на оказании адресной помощи наиболее уязвимым категориям беженцев: многодетным, одиноким матерям с детьми, инвалидам, тяжелобольным и престарелым людям.

Просьбы и предложения о помощи можно отправлять на электронный адрес штаба 5420000sinod@gmail.com. В настоящее время особенно востребованы предложения о размещении и трудоустройстве беженцев.

Штаб призван координировать всю церковную помощь гражданам Украины на территории России.

К 4 августа беженцев приняли 10 церковных учреждений, также во многих регионах прихожане и священники разместили граждан Украины у себя дома. Церковь регулярно оказывает гуманитарную, духовно-психологическую помощь беженцам в приграничных палаточных лагерях МЧС и пунктах временного размещения.

К 4 августа на счет Синодального отдела по благотворительности поступило 48 миллионов 268 тысяч рублей пожертвований.