Местоблюститель УПЦ: Христос – это мир. И все, кто с Ним, должны прекратить братское кровопролитие

Владыка, Украина сегодня, как фронтовое государство, главные новости – с полей сражений: три дня назад погибло 250 человек, два тому – 49, сегодня – более ста…

Вы правы: каждый день умножает человеческие трагедии. Мы хороним наших солдат во всех областях Украины, мы хороним и ополченцев Донецка и Луганска, потому что и те, и другие – наши единоверцы и братья. Церковь ежедневно молится о мире, призывает к нему. В Киеве наши монахи становились между враждующими сторонами и прекращали бойню, на Донбассе невозможно этого сделать, поскольку никто не знает, где и когда она начнется. Я встречался с нашим Президентом Петром Алексеевичем Порошенко, и мы обсуждали эти проблемы. У Президента есть желание и стремление прекратить кровопролитие, но, как я понимаю, пока никто не может предложить приемлемые механизмы мирного урегулирования. Президент собой, своей личностью, авторитетом не сможет закрывать все проблемы. Нужно собрать команду людей, на которых можно положиться, которым можно доверять, как самому себе. Тогда может осуществляться политическая воля к миру.

Но пока эти механизмы найдут, сколько крови еще прольется?

Поэтому мы призываем и православных военных, и православных ополченцев не совершать грех убийства, не ожесточаться, искать взаимопонимание, уступать друг другу, вести диалог. На всех уровнях. Ради одного – не убивать и не калечить друг друга. Христос – это мир. И все, кто с Ним, должны прекратить братское кровопролитие.

А в чем, по-вашему, причина нынешнего общественно-политического кризиса в Украине?

Мы видим столкновение интересов экономических, политических, если хотите, духовных Запада и Востока, и трещина эта прошла по Украине. В этом наша трагедия. К сожалению, срабатывает древняя пословица о том, что когда паны спорят, у мужиков чубы трещат. Восток имеет свои ценности, Запад — свои, мы буферная зона между Западом и Востоком. Но я все же верю, что здравый смысл возьмет вверх над страстями взаимной брани и люди поймут, что не стоит приносить такую высокую жертву ради геополитики. Она не стоит человеческой жизни.

Наш кризис начался с вопросов об евроинтеграции Украины, но потом перерос в борьбу за власть, политическое переустройство. Сегодня уже все забыли об евроинтеграции, борьба идет вокруг политических концепций и, следовательно, за власть, которую будет формировать уже новый парламент.

Роспуск Верховной Рады, который все прогнозируют, новые выборы — а они у нас традиционно сопровождаются общественно-политическими раздорами, противостоянием – принесут ли они мир в Украину?

Государственная власть, по учению Церкви, – это служение своим гражданам и своему Отечеству. Путь, который Церковь проповедует и настаивает на нем, – это мирное решение всех вопросов. Распределение власти и ресурсов должно разрешаться мирным, цивилизованным путем. Народ не должен быть заложником чьих-то властных амбиций, и этим амбициям не должны приноситься в жертву человеческие жизни.

Однако нынешняя власть, как и предыдущая, не слишком стремится советоваться с народом, скажем, по той же евроинтеграции…

У Православной Церкви в этой связи немало вопросов. Мы четверть века после богоборческих гонений с нищим, бедствующим народом возрождаем на нашей земле веру Христову и укрепляем Церковь Его, а Европа показывает нам уже конкретный пример жизни без Христа. Там не обращают внимание на заповеди Господа, на Его запреты. Наоборот, там все более поощряется вседозволенность, согласно которой жизнь освящается не законом Божьим, а желаниями человеческими. Но это неправильный путь. К сожалению, не все желания человека святы. Один может пожелать сделать доброе дело, например, посетить больного, оказать помощь страждущему. А другой — пожелает убить кого-то, ограбить. Желания, которые согласуются с законом Божьим, это святые желания, и они ведут человека ко благу, к жизни. А желания, противные Богу, — это греховные желания, и они ведут человека к смерти, к самоистреблению.

Сегодня вообще мир как бы разделился на два лагеря: один лагерь — это те люди, которые стремятся сохранить в силе и действенности нравственные законы, которые даны Богом человеку для его блага. А вторая половина эти законы попирает. Например, о браке. Бог благословил в браке мужчину и женщину – Адама и Еву. Не двоих Адамов, не двух Ев. Но Адаму и Еве сказал: плодитесь и множитесь. А сейчас вводят законы, которые Бог осуждает, — это однополые браки.

Другой пример. Христос запрещает распоряжаться человеку своей жизнью — Бог распоряжается. А сейчас хотят ввести закон об эвтаназии, по сути легализовать грех самоубийства. Возьмите грех аборта, он направлен против дара чадородия. Господь знает, сколько нужно детей человеку. Легализированные аборты при богоборческой власти, теперь, уже в наше время, защищают люди, которые считают себя верующими, держат в руках своих Библию и клянутся на ней. Поэтому те законы, которые сегодня предлагает нам новый, европейский мир, для нас неприемлемы. Мы не можем содействовать и присоединяться к этому миру. Мы должны держать единство с теми людьми, которые хранят Божественный закон. Дело в том, что если не будет на земле людей, хранящих Божественный порядок жизни, то жизнь человека будет обречена, человечество придет к самоуничтожению.

Как сегодня Православная Церковь взаимодействует с новой властью? Будет ли праздноваться традиционный День Крещения Руси?

Власть не вмешивается во внутрицерковные дела, с уважением относится к нашей Церкви. Тысячу лет назад через Крещение Руси Господь благословил наш народ, нашу землю, наш стольный град Киев. Мы всегда будем с особой благодарностью Богу отмечать этот праздник. Мы обязательно в этот день помолимся за наших людей, которые нуждаются в помощи духовной. Молитвой одолеем все нестроения. Мы уповаем на Господа нашего Иисуса Христа и верим, что мир воцарится и на нашей земле.

Спасибо за беседу!

Спаси вас Господь!

Василий Анисимов, "Украина Православная".