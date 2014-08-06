Состоялись торжества, посвященные Почаевской иконе Божией Матери (фото)

Торжества, посвященные Почаевской иконе Божией Матери, начались 4 августа с Крестного хода, во время которого чудотворная Почаевская икона Пресвятой Богородицы была перенесена из Успенского собора лавры в новый Преображенский собор.

В соборе Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий возглавил малую вечерню с чтением акафиста Почаевской иконе, а после - отслужил праздничную Всенощную.

5 августа, в день праздника, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе лавры.

После чтения Евангелия митрополит Онуфрий обратился к присутствующим со словом назидания. За богослужением возносились молитвы о восстановлении мира в Украине.

После службы начался соборный молебен перед чудотворной Почаевской иконой, которая Крестным ходом была перенесена в Успенский собор на место своего постоянного пребывания. В Успенском соборе молитвой к Пресвятой Богородицы был завершен Крестный ход.

Митрополит Онуфрий поздравил с праздником всех паломников, прибывших на торжества, посвященные Почаевской иконе Божьей Матери, и пожелал, чтобы христиане всегда обращались в своих молитвах к Богородице и Она никогда не оставит без покровительства.

church.ua