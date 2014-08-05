В Киеве галерея «Соборная» проводит акцию помощи многодетным семьям в подготовке к учебному году
12:42, 05 августа 2014Православие
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В Киеве галерея «Соборная» объявила благотворительную акцию помощи многодетным семьям, в рамках проекта «Руки милосердия».
"Традиционно во время поста христиане уделяют больше времени делам милосердия и служению ближним, которые нуждаются в нашей помощи. Если у Вас есть хорошая школьная форма для мальчиков и девочек - брюки, рубашка, галстук, пиджак, юбка - это пригодится детям. Помогите школьникам из многодетных семей подготовиться к следующему учебному году", - призывают организаторы.
Акция продлится до конца лета.
Место сбора вещей - Галерея «Соборная»: г. Киев, Железнодорожное шоссе, 3 (м. Лыбидская). Тел.: (044) 529 03 59.
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