В РПЦ увидели, что конфликт на востоке Украины может перерасти в межконфессиональное противостояние

Синодальный информационный отдел Московского Патриархата призывает украинские власти предупредить переход конфликта на востоке Украины в межконфессиональное противостояние, а также расследовать случаи нападения на священнослужителей, изложенные в обращении местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия к Президенту Украины П.Порошенко и другие факты притеснений верующих и священнослужителей.

Об этом говорится в официальном заявлении СИНФО.

"Гибель многих невинных людей лежит на совести тех, кто отвергает диалог и примирение. Но путь мира, путь жизни остается открытым, и избрать его, чтобы избежать новых жертв, Церковь вновь призывает всех, кто способен услышать слова Господни: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30, 19)", - говорится в заявлении.

При этом в СИНФО подчеркивают, что к миру постоянно призывает Украинская Православная Церковь.

"Не разделяя своих чад по их политическим и иным убеждениям, она несет Слово Божие, являет свою любовь и заботу всем верующим, по какую бы сторону противостояния они ни оказались, стремится к примирению разделенного народа. Православные священнослужители сегодня подвижнически продолжают служение пастырства и миротворчества в условиях постоянной угрозы своей жизни, а также жизни и благополучию своих семей", - говорится в заявлении.

В Русской Православной Церкви напоминают, что в письме местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия к Президенту Украины П.Порошенко описаны нападения на священнослужителей и призывают к расследованию указанных инцидентов "как властными структурами Украины, так и компетентными международными правозащитными организациями".

"Призываем государственные власти Украины поставить преграду на пути тех, кто желал бы перерастания гражданского конфликта в межконфессиональное противостояние, ибо подобное развитие событий в значительной степени отдалит долгожданный мир на украинской земле... Призываем всех, от кого зависит принятие решений в Украине, к поддержке Украинской Православной Церкви в ее объединительном, миротворческом делании на благо всего народа", - говорится в документе.