Местоблюститель УПЦ призвал всех неравнодушных помочь детям священника, который погиб в зоне АТО

Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Онуфрий выразил соболезнования по поводу гибели клирика Луганской епархии УПЦ протоиерея Владимира Креслянского.

31 июля отец Владимир погиб в результате ранения осколком снаряда, когда он возвращался домой с вечернего богослужения.

«Он как добрый пастырь добросовестно исполнял свой священнический долг, не оставляя своих чад без церковной службы, духовного утешения и наставления в сложное время военных действий.

Выражаю искреннюю надежду, что Господь наш Иисус Христос, Победитель смерти, упокоит душу Своего верного раба и добросовестного служителя алтаря в небесных обителях до торжествующего собора и церкви первенцев, написанных на небесах (Евр. 12:23).

Усердно прошу Всевышнего Бога, чтобы Он укрепил сердца родственников, друзей и духовных чад погибшего пастыря и даровал им силы и мужество в тяжелом жизненном испытании», - говорится в соболезновании.

Митрополит Онуфрий призвал всех неравнодушных людей помочь семье отца Владимира, у которого осталось пятеро детей.