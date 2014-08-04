Прихожане Покровского храма УПЦ опровергли информацию телесюжета «Поп УПЦ МП ведет антиукраинскую пропаганду»

В Киевскую Митрополию УПЦ пришло письмо от прихожан Покровского храма с. Глеваха Киевской области по поводу показанного 1 августа на «5 канале» телесюжета «Поп УПЦ МП ведет антиукраинскую пропаганду».

«Мы, прихожане Покровского храма УПЦ, сообщаем, что с нашей церкви, от нашего батюшки (игумена Аркадия) никогда не раздавалась и не распространялась листовка с той информацией, которая была показана на «5 канале» 01.08.2014», - говорится в частности в тексте обращения.

Под письмом свои подписи поставили 121 человек.

Также прихожане направили официальное письмо руководству «5 канала».

В тексте изложены обстоятельства, в которых проводилась съемка телесюжета съемочной группой и выражена просьба опровергнуть изложенную в сюжете ложную информацию, «которая возводит клевету на священника и прихожан Покровского храма поселка Глеваха Киевской области и разжигает вражду в это нелегкое для нашей страны время, когда очень нужно, чтобы между людьми приумножалась любовь».

"Православие в Украине"