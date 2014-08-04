4 августа в Киевской духовной академии и семинарии начались вступительные экзамены.

Сегодня под председательством ректора Киевской духовной академии и семинарии, управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония прошло заседание Ученого совета КДА, по завершении которого преподаватели приступили к приему экзаменов у абитуриентов.

Экзамены будут проходить с 4 по 8 августа.

В текущем году количество абитуриентов, подавших документы на стационарную форму обучения: в Киевскую духовную семинарию: 100; в Киевскую духовную академию: 37.

На заочную форму обучения: в Киевскую духовную семинарию: 101; в Киевскую духовную академию: 79.

Сайт КДАиС