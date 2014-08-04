В РПЦ заявили, что поддержат любого епископа, который станет главой УПЦ

Русская Православная Церковь не собирается ни участвовать в выборах главы Киевской митрополичьей кафедры, ни влиять на выбор украинских епископов, заявил митрополит Волоколамский Иларион. Об этом сообщает "РИА Новости".

"В Москве поддержат любого епископа, которого изберут главой Киевской митрополичьей кафедры, а участие представителей РПЦ в тайных выборах на Украине не предполагается, поскольку это — "внутреннее дело Украинской православной церкви Московского патриархата, имеющей самоуправляемый статус", — заявил председатель Отдела внешних церковных связей МП митрополит Волоколамский Иларион в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном на официальном сайте ОВЦС.

Выборы нового предстоятеля УПЦ МП пройдут 13 августа на соборе епископов Украины. Предыдущий Митрополит Киевский и всея Украины, Владимир, возглавлявший Киевскую кафедру с 1992 года, скончался 5 июля на 79-м году жизни.

Отвечая на вопрос, у кого из украинских архиереев, по его мнению, есть хорошие шансы на избрание, митрополит Иларион подчеркнул, что в РПЦ имена кандидатов на Киевскую кафедру "не называют вслух", а голосование будет происходить только внутри Украинской Православной Церкви.

"Оно будет тайным, архиереи не будут обсуждать кандидатуры, каждый отметит в избирательном бюллетене того, кого он считает подходящим для этой должности, и затем блаженнейшим митрополитом Киевским станет тот, кто получит большинство голосов украинского епископата. Мы поддержим того кандидата, которого изберет украинский епископат", — добавил глава ОВЦС.