Тысячи паломников прошли крестным ходом с чудотворным образом Почаевской иконы Божией Матери

2 августа, в рамках торжеств по случаю дня Почаевской иконы Богородицы, состоялся крестный ход с урочища Вирля к Свято-Успенской Почаевской лавре.

Как сообщает сайт Почаевской лавры, началось почитание чудотворного образа ранней Божественной литургией в Троицком соборе.

После службы паломники были доставлены автобусами до урочища Вирля.

Крестный ход прошел именно тем историческим путем, что и в 1597 году. Тогда монахи Почаевского монастыря переносили чудотворную икону от поместья Анны Гойской к святой обители. На месте замка помещицы в 1997 году, в память юбилея 400-летия перенесения чудотворной иконы на гору Почаевскую, был установлен памятный крест.

Перед этим крестом в начале Крестного хода начался молебен перед Почаевской чудотворной иконой Божией Матери. После чего участники шествия отправились в лавру.

Традиционно в шествии приняли участие наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир, братия обители, многочисленные паломники.

Монахи несли чудотворный образ, который находится в Успенском соборе Почаевской лавры и обычно не покидает стен обители.

По окончании крестного хода в Успенском соборе был отслужен благодарственный молебен.