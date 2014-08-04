В Киеве вышла книга о святом князе Владимире, по которой планируют снять фильм

Вышла в свет книга протоиерея Александра Акулова и Владимира Щербинина «Креститель».

По словам авторов, произведение относится более к сценарному жанру, чем к исторической повести.

Создать литературный сценарий фильма авторов побудила круглая дата - в следующем году 1000 лет со дня кончины святого Владимира в 1015 году. И авторы надеются, что фильм будет снят совсем скоро.

Произведение ― о пути ко Христу святого князя Владимира, Крестителя Руси.

«Как было на самом деле, никто не знает, кроме Господа, ― говорит отец Александр. ― И только к Нему мы обращались, выписывая каждый эпизод этой книги».

Авторы надеются, что произведение будет интересно читателю, небезразличному к святой истории Киевской Руси и самой фигуре святого князя Владимира.

«Наше признание в любви святому князю ― на страницах этой книги, ― говорят авторы. ― И мы отдаем ее в ваши надежные руки, чтобы вместе с вами стать участниками тех удивительных событий более чем тысячелетней истории».

"Православие в Украине"