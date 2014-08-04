В Киеве в Введенском монастыре отметили 21-ю годовщину отображения на стекле иконы «Призри на смирение»

Введенский мужской монастырь 1 августа отметил 21-ю годовщину отображения на стекле иконы Божией Матери «Призри на смирение», сообщает пресс-служба обители.

В августе 1993 года лик Богородицы с Младенцем чудесным образом отпечатался на стекле, которое прикрывало икону, но не соприкасалось с ней.

Киевские ученые, проведя исследование, пришли к выводу, что изображение на стекле является нерукотворным, и не смогли дать научного объяснения произошедшему чуду.

Указом Синода Украинской Православной церкви 9/22 ноября 1995 г. икона Божией Матери «Призри на смирение» признана чудотворной.

Свидетельством благодатной помощи людям и исцеления недужных, обращавшихся к ней с молитвами, являются многочисленные украшения иконы.