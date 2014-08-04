Украинская Православная Церковь направила 40 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск

3 августа в освобожденный украинскими войсками город Лисичанск Луганской области, который в настоящее время является одним из наиболее пострадавших городов зоны АТО, силами Украинской Православной Церкви было доставлено 40 тонн гуманитарной помощи. Груз сопровождали священнослужители УПЦ: клирик Киевской епархии протоиерей Захарий Керстюк, клирик Тульчинской епархии священник Андрей Деркач и другие волонтеры.

Среди 40 тонн груза были продовольственные товары первой необходимости и питьевая вода, необходимость в которой на месте является очень острой. По дороге в Лисичанск, проезжая блок-пост украинских войск, протоиерей Захарий Керстюк, увидев, что наши солдаты стоят без бронежилетов, отдал собственный бронежилет украинскому солдату.

Прибыв в Лисичанск, украинские священники разгрузили помощь и передали ее местным жителям, которых, по словам начальника местной милиции, в тот день собралось около 5 тысяч. По словам очевидцев, люди занимали очередь на получение помощи с пяти часов утра.

Это уже третья поездка представителей Украинской Православной Церкви непосредственно в зону АТО. До этого помощь была доставлена в Славянск и Николаевку.

Местные жители отмечают важность того, что помощь поступает непосредственно к ним, ведь большинство гуманитарных миссий вынуждены оставлять гуманитарные грузы на въезде в зону АТО.

vzcz.church.ua