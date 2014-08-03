В Греции сняли фильм о бывшем русско-украинском «казачьем» ските на Афоне, основанном преп. Паисием (Величковским)

В Греции сняли документальный фильм о бывшем русско-украинском «казачьем» Свято-Ильинском ските на Афоне, основанном в 1757 году просветителем, старцем и подвижником преп. Паисием (Величковским).

ВИДЕО

В истории Православия в Восточной Европе именно Афонский Ильинский скит и его старец преп. Паисий (Величковский) имели первостепенное значение в возрождении подлинного православного старчества и исихазма, существенно повлиявших на православную культуру и традиции в Румынии, Молдавии, России, Украине и Белоруссии.

afonit.info