В Греции сняли фильм о бывшем русско-украинском «казачьем» ските на Афоне, основанном преп. Паисием (Величковским)
15:51, 03 августа 2014Православие
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В Греции сняли документальный фильм о бывшем русско-украинском «казачьем» Свято-Ильинском ските на Афоне, основанном в 1757 году просветителем, старцем и подвижником преп. Паисием (Величковским).
В истории Православия в Восточной Европе именно Афонский Ильинский скит и его старец преп. Паисий (Величковский) имели первостепенное значение в возрождении подлинного православного старчества и исихазма, существенно повлиявших на православную культуру и традиции в Румынии, Молдавии, России, Украине и Белоруссии.
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