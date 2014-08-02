В Чернобыле отметил престольный праздник храм в честь святого пророка Илия (фото)

В Чернобыле 2 августа отметил престольный праздник храм в честь святого пророка Илия.

В чернобыльском соборе Божественную литургию возглавил митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Успенской Киево-Печерской лавры.

После богослужения в храме, молитва продолжилась за его пределами. Во время крестного хода, после чтения Святого Евангелия, владыка Павел окропил многочисленных прихожан и паломников святой водой.

Также митрополит Павел совершил литию о почившей «чернобыльской матушке» Любви Якушиной, которая 15 лет своей жизни отдала служению Церкви.

По материалам сайта Киево-Печерской лавры