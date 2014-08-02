Древнейший храм Киева отметил престольный праздник
19:59, 02 августа 2014Православие
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2 августа, в день памяти святого пророка Божия Илии, престольный праздник отметил древнейший храм Киева - Ильинская церковь на Подоле.
По случаю праздника Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий совершил в Свято-Ильинском храме Божественную литургию.
Богослужение прошло под открытым небом, перед входом в храм.
В конце богослужения митрополит Онуфрий поздравил настоятеля, духовенство и верующих с престольным праздником.
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