Древнейший храм Киева отметил престольный праздник

2 августа, в день памяти святого пророка Божия Илии, престольный праздник отметил древнейший храм Киева - Ильинская церковь на Подоле.

По случаю праздника Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий совершил в Свято-Ильинском храме Божественную литургию.

Богослужение прошло под открытым небом, перед входом в храм.

В конце богослужения митрополит Онуфрий поздравил настоятеля, духовенство и верующих с престольным праздником.

church.ua