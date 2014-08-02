Белоцерковская єпархя УПЦ отметила 20-летие возрождения
1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Белая Церковь.
В этот день духовенство и верующие молитвенно отметили 20-летие возрождения Белоцерковской епархии.
После Евангельского чтения владыка-Местоблюститель произнес проповедь, в которой рассказал о жизни и подвигах преподобного Серафима.
За богослужением особенно молились за упокой погибших на Востоке Украины.
Прихожан, которые особенно отличились, владыка-Местоблюститель удостоил орденов Украинской Православной Церкви преподобного Нестора Летописца.
Также секретарь-референт митрополита Августина протоиерей Петр Довгун был награжден правом ношения креста с украшениями.
По благословению управляющего Белоцерковской епархией митрополита Августина, всем присутствующим были вручены памятные юбилейные медали.